Almanya, İncirlik üssündeki askeri gücünü çekiyor

Alman parlamentosunun geçen ay onayladığı çekilme, Ankara ile Almanya arasında süren siyasi gerilime neden olan konular arasında önemli bir yer tutuyor.

TEMMUZ SONUNA KADAR İNCİRLİK'TEN UÇMAYA DEVAM EDECEKLER

Almanya savunma bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı ABD önderliğindeki koalisyonun operasyonlarında keşif görevi yapan Alman Tornado savaş uçakları, en az Temmuz sonuna kadar İncirlik'ten uçmaya devam edecekler.

EKİM AYINA KADAR YENİ ÜSTE KONUŞLANMIŞ OLACAKLAR

Bu arada Ürdün'de kullanılacak yeni bir hava üssüne malzeme nakli gerçekleşecek ve savaş uçakları Ekim ayına kadar yeni üste konuşlanmış olacak. Sözcünün Reuters'e verdiği bilgiye göre bir Alman hava yakıt ikmal uçağı dün İncirlik'ten Ürdün'e gitti.

TÜRK YETKİLİLER DOĞRULADI

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de üsten çekilmenin başladığını doğrulayarak, Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında Alman savunma bakanının Türk savunma bakanını konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

TÜRKİYE, ÇEKİLMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Ankara, Almanya'nın Türkiye'ye karşı sürdürdüğü siyasi tavrı eleştirerek, Alman parlamenterlerin İncirlik'te bulunan Alman birliğini ziyaret etmelerine izin vermemişti.

Almanya ise Türk siyasetçilerin anayasa referandumu öncesi Almanya'daki Türk seçmenlere yönelik propaganda kampanyası yapmalarını yasaklamıştı.

MERKEL 'ERDOĞAN'LA GÖRÜŞ AYRIKLIKLARIMIZ SÜRÜYOR' DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hamburg'da yapılan G20 zirve toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin, iki NATO müttefiki arasında "derin görüş ayrılıkları" bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.