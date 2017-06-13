Almanya PKK'ya katılanlara ceza kesiyor

Rojava'dan dönen bazı Alman teröristlerin "yasadışı savaşın parçası olma" ve "Almanya Federal Cumhuriyetin prestijine büyük oranda zarar verme" gibi suçlamalarla para cezasına çarptırıldı.

PASAPORTLARINA DA EL KONULDU

İçişleri Bakanlığı, teröristlerin tekrar Suriye'ye gitmesini engellemek için pasaport ve kimliklerine el konulması kararı da aldı.

Sol Parti'nden Ulla Jelpke de "Alman hükümeti bu gençleri yasalar ile takip etme ve tehdit etmemelidir. Bu gençler benim için kahramanlardır. Bu insanlara saygı duyulmalıdır, kriminalize edilmemelidir." diye konuştu.