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Almanya seçimlerinde dev oy pusulası

Almanya'da gerçekleştirilen ve Angela Merkel'in büyük kan kaybı yaşadığı Bavyera seçimlerinde, oy pusulaları hem seçmenlere hem de oyları sayanlara zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 11:04..
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirilen seçimlerde Angela Merkel ciddi bir oy kaybı yaşandı. Merkel'in Bavyera'daki partisi olan CSU yaklaşık 12 puanlık bir erime yaşarken, seçime sonuçla birlikte oy pusulaları da damgasını vurdu.

Almanya seçimlerinde dev oy pusulası

METRELİK OY PUSULALARI

Bavyera'da yapılan seçimlerde adayların yer aldığı oy pusulasının boyu neredeyse 1 metreden fazlaydı. Seçmenler kadar oyları sayanlar da oy pusulalarını bir araya getirirken büyük zorluk yaşadı.

Almanya seçimlerinde dev oy pusulası

Hemen hemen bir pankart boyutundaki oy pusulaları, oyları sayan kişlier tarafından güçlükle bir araya getirildi.

Almanya seçimlerinde dev oy pusulası

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