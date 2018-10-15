Almanya seçimlerinde dev oy pusulası

Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirilen seçimlerde Angela Merkel ciddi bir oy kaybı yaşandı. Merkel'in Bavyera'daki partisi olan CSU yaklaşık 12 puanlık bir erime yaşarken, seçime sonuçla birlikte oy pusulaları da damgasını vurdu.

METRELİK OY PUSULALARI

Bavyera'da yapılan seçimlerde adayların yer aldığı oy pusulasının boyu neredeyse 1 metreden fazlaydı. Seçmenler kadar oyları sayanlar da oy pusulalarını bir araya getirirken büyük zorluk yaşadı.

Hemen hemen bir pankart boyutundaki oy pusulaları, oyları sayan kişlier tarafından güçlükle bir araya getirildi.