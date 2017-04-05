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Almanya siber ordu kurdu

Siber savaşlara karşı ordunun gücünü artırmak isteyen Almanya'nın siber ordu kurduğu bildirildi.

05.04.2017 - 10:40
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Ordunun siber saldırılara karşı koyabilmesi amacıyla harekete geçen Alman Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak siber ordu kurdu.

Merkezi Bonn kentinde bulunan siber ordunun açılışı bugün Alman Savunma Bakanı Von der Leyen tarafından gerçekleştirilecek.

Siber ordunun başında Korgeneral Ludwig Leinhos bulunuyor.

13 BİN 500 KİŞİ GÖREV YAPACAK

İlk etapta 260 bilgisayar uzmanının görev alacağı siber ordu, 1 Temmuz itibariyle ilave birimlerin de göreve başlamasıyla, 13 bin 500 kişiyi bulacak.

Alman ordusunun yabancı ülkelerden gelebilecek siber saldırılara karşı korunmasını amaçlayan siber ordu içerisinde 60-80 kişiden oluşacak Computer-Netzwerk-Operationen CNO (Bilgisayar ağı operasyonları) adlı birim ise, gerektiğinde yabancı sistemlere girecek, sabotaj düzenleyecek ve siber saldırılar gerçekleştirecek.

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