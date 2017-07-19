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Almanya Türk Büyükelçiyi görüşmeye çağırdı

Almanya, vatandaşı aktivist Peter Steudtner’in Büyükada’da gözaltına alınması nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçisini çağırdı.

19.07.2017 - 15:14
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Almanya, vatandaşı Berlin Türk Büyükelçisini görüşmeye çağırarak Peter Steudtner'nin Büyükada'da gözaltına alınmasını protesto etti.

Bild gazetesinin aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiye insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasının “Almanya açısından kabul edilemez olduğunun” net bir dille aktarıldığını söyledi.

Almanya Türk Büyükelçiyi görüşmeye çağırdı

TÜRKİYE'YE GELECEK VATANDAŞLARINA "GİTMEYİN" ÇAĞRISI YAPABİLİR

Öte yandan Kuzey Denizi’nde tatilde bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in konunun ciddiyeti bakımından tatilini yarıda keserek, yarın Berlin’de temaslarda bulunacağını aktaran gazete, Almanya’nın son gelişmelere tepki olarak Türkiye’ye gidecek olan vatandaşlarına “gitmeyin” çağrısında bulunabileceğini öne sürdü. Böyle bir kararın Türkiye turizmini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Spiegel Online ise, bu sabah gerçekleşen görüşmenin çok kısa sürdüğünü ve Türk Büyükelçinin durumunun ciddiyetini kavradığını ve Ankara’ya Almanya’nın beklentilerini aktaracağını söylediğini yazdı.

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