Avrupa'da bir çok ülkede sokaklar 1 Mayıs protestocularıyla doldu. Sloganların atıldığı, pankartların açıldığı gösterilerde, polisler zaman zaman göstericilere müdahale etti.

Bu görüntülerden en dikkat çekici olanları ise Alman ve Fransız polislerinin göstericileri dövdüğü anlardı.

ALMANYA'DA KADIN EYLEMCİYE YUMRUK

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kreuzberg semtindeki gösterilerde polisin protestolara yönelik sert tavrı dikkat çekti.

Polisin tavrına tepki gösteren bir kadın, Alman polisi tarafından yumrukla cevap aldı.

Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

Yumruğun ardından çok sayıda kişinin tepki göstermesiyle, polisin 1 Mayıs eylemine yönelik müdahaleleri artarak sürdü.

FRANSA'DA SÜRÜKLENEN EYLEMCİ

Bir başka görüntü ise Fransa'dan. Fransa'da eylem yapan onlarca kişi hem dayak yedi, hem de sürüklenerek gözaltına alındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı...