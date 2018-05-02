taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.945
USD
4,1502
EURO
4,9844
ALTIN
174,69
PETR
72,8400

Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

1 Mayıs'ta eylem yapmak için sokağa çıkan binlerce kişi, polislerin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

Avrupa'da bir çok ülkede sokaklar 1 Mayıs protestocularıyla doldu. Sloganların atıldığı, pankartların açıldığı gösterilerde, polisler zaman zaman göstericilere müdahale etti.

Bu görüntülerden en dikkat çekici olanları ise Alman ve Fransız polislerinin göstericileri dövdüğü anlardı.

Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

ALMANYA'DA KADIN EYLEMCİYE YUMRUK

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kreuzberg semtindeki gösterilerde polisin protestolara yönelik sert tavrı dikkat çekti.

Polisin tavrına tepki gösteren bir kadın, Alman polisi tarafından yumrukla cevap aldı.

Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

Yumruğun ardından çok sayıda kişinin tepki göstermesiyle, polisin 1 Mayıs eylemine yönelik müdahaleleri artarak sürdü.

FRANSA'DA SÜRÜKLENEN EYLEMCİ

Bir başka görüntü ise Fransa'dan. Fransa'da eylem yapan onlarca kişi hem dayak yedi, hem de sürüklenerek gözaltına alındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı...

Almanya ve Fransa'da 1 Mayıs eylemcileri dayak yedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü
Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı
Yunanistan Dışişleri'nden pişkin Türkiye açıklaması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Yunanistan'ın sebep olduğu kardak gerilimi konusunda Türkiye'yi suçlayarak "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" dedi.
Fransızlar soruyor: Paris de mi İslamlaşıyor
Fransa'da içki yasağının genişletilmesinin ardından bu olayı haberleştiren Fransız gazetesi, daha önce yaptığı "Türkiye İslamlaşıyor" haberiyle alay konusu oldu. Fransızlar "Paris de mi?" diye sordu.
Macron Avusturalya Başbakanı'nın eşine leziz dedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için 'leziz' ifadesini kullandı. Macron'un sözleri, sosyal medyada gündem oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

841
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

245
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

197
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

263
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

78
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

206
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM