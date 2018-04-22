Almanya'da 2 Türk, köpekli saldırıya uğradı

Başkent Berlin'de 2 kişi, 1'i kadın 2 Türk'e önce sözlü hakarette bulundu, daha sonra yanlarındaki köpekle de saldırdı.

Sultanbeyli'de madde bağımlısı iki şahıs ısınmak için yaktığı ateş, kısa sürede büyüyerek orman yangınına dönüştü.

İzmir'de şehir merkezine 150 kilometre uzaklıktaki dağ mahallesinde yaşayan Ayşe Arıcıoğlu, okuma yazma seferberliğiyle öğrenci oldu.

Beşiktaş cephesinden yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, tatil edilen kupa derbisi rövanşına dair konuştu.

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli hukukçular olayları yorumladı

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81 ilde 100 bin gönüllü ile 100 bin fidan

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince, 100 bin gönüllü katılımcı ile 81 ilde 100 bin fidan dikilecek.