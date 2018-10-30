Almanya'da 62 bin kişi hava kirliliğinden öldü

Avrupa Çevre Ajansı tarafından Avrupa Hava Kalitesi Raporu yayınlandı.

Dün yayınlanan raporda 2015 yılında partikül madde ile ilişkilendirilebilen erken ölümlere sahip Avrupa Birliği (AB) ülkeleri belirlendi. AB ülkelerinde 2015 yılındaki partikül maddelere bağlı en yaygın ölümcül hastalıklara yakalanan 422 bin kişinin var olduğu belirtildi.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Listede Almanya partikül maddelere bağlı ölümlerde 62 bin 300 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bunun da toplam nüfusun yüzde 0,08'ini oluşturduğu ifade edildi. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi olması nedeniyle bu sebepten dolayı yaşanan ölümlerin şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.

Raporda ayrıca partikül maddelere bağlı ölümlerden en ciddi şekilde etkilenen ülkenin oransal olarak Bulgaristan olduğu vurgulandı. 2015 yılında ülkedeki nüfusun yüzde 0.20'sine denk gelen 14 bin 200 kişinin, partikül maddelere bağlı hastalıklardan öldüğünün altı çizildi.

AVRUPA'DAKİ ÖLÜMLER

2015 yılında partikül madde ile ilişkilendirilebilen erken ölümlere sahip Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları şu şekilde:

Almanya - 62 bin 300 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.08'i

İtalya - 60 bin 600 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.10'u

Polonya - 44 bin 500 - Toplam nüfusun yüzde 0.12'si

Fransa - 35 bin 800 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.05'i

Birleşik Krallık - 31 bin 300 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.05'i

İspanya - 27 bin 900 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.06'sı

Romanya - 14 bin 200 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.13'ü

Bulgaristan - 14 bin 200 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.20'si

Macaristan - 12 bin 800 kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.13'ü

Yunanistan - 12 bin kişi - Toplam nüfusun yüzde 0.11'i