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Almanya'da aşırı sağcı siyasi Müslüman oldu

Almanya’da ırkçı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) Brandenburg Eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner’in İslam'ı seçtiği açıklandı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 11:32..
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Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin Bölge Başkan Yardımcısı, İslam'ı seçti.

Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner’in, “Bu kişisel bir konudur” ifadesini kullandığı kaydedildi.

AfD DOĞRULADI

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de Maerkische Allgemeine Zeitung’ gazetesine yaptığı açıklamada, “Arhtur Wagner’in İslamiyet’i seçtiği doğrudur.” ifadeleriyle Müslüman olduğunu doğruladı.

Wagner’in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

İslam karşıtı söylemlerle bilinen AfD’nin programında, “İslam Almanya’ya ait değil.” ifadesi yer alıyor.

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