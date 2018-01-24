Almanya'da aşırı sağcı siyasi Müslüman oldu

Vücudumuzda bir sürü değişikliğin sebebi olabilecek olan boğaz ülserinin, nedeni ve tedavi şekli iyi bilinmelidir. İşte boğaz ülseri hakkında bilinmesi gerekenler...

1 Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

2 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

3 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

4 Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projelerin engellenmesi için elinden geleni yapan Cumhuriyet, şimdi de Kanal İstanbul'u kendisine hedef aldı.

5 Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi Ünlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, terör örgütlerini temizlemek için Afrin'e giren Türk askerine mesaj gönderdi.

6 Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor Emekli albay Eray Güçlüer, harekat bölgesinden kendisine bilgi geldiğini Esad rejiminin YPG'ye destek sağladığı yönünde çok güçlü iddiaların olduğunu söyledi.