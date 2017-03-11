Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

Bakan Kaya’nın Essen’de 11 Mart Cumartesi günü yapacağı duyurulan toplantısı iptal edildi. Toplantının, salonun izninin sadece Pazar ve tatil günleri için geçerli olması nedeniyle, belediyenin salon sahibini uyarması üzerine iptal edildiği öğrenildi.

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu’nun katılacakları referandum toplantıları da farklı gerekçelerle iptal edilmişti.

"23 YILDIR HİÇ SORAN OLMADI"

WAZ gazetesinde yer alan habere göre, “Efes Festsaal” adlı salonunun sahibi Ali Bayraklı, 23 yıldır salonda çeşitli etkinlikler yapıldığını ve bugüne kadar hiç kimsenin arayıp sormadığını belirterek, cuma günü öğleyin polis, itfaiye ve zabıta yetkilileriyle toplantıya çağrıldığını söyledi.

BELEDİYE SÖZCÜSÜ: KONTROL EDECEĞİZ

Belediye Sözcüsü Silke Lenz, salon sahibinin sadece Pazar ve tatil günleri için izninin olduğu konusunda uyarıldığını, bunun üzerine salon sahibinin toplantıyı iptal etme sözü verdiğini söyledi. Sözcü Lenz, salon sahibinin iptal sözünü tutup tutmadığını belediye olarak zabıta ve polis aracılığıyla kontrol edeceklerini de belirtti.



Bakan Sayan’ın toplantısının pazar gününe kaydırılıp kaydırılmayacağı, ya da başka bir salon bulunup bulunmadığı şimdilik netlik kazanmadı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'ın Hollanda’da yapacağı toplantı da iptal edilmişti.