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Almanya’da bir camiye saldırı daha

Başkent Berlin’in Reinickendorf semtinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nde, gece saatlerinde atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı.

İHA | 11.03.2018 - 13:00..
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Almanya’da camilere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Başkent Berlin’in Reinickendorf semtinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nde pazar gece saat 02.05 sıralarında meydana gelen yangında, caminin giriş ve iç bölümü yandı. 60 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alınabildi.

Almanya’da bir camiye saldırı daha

MÜSLÜMANLARA SALDIRI

Olayla ilgili olarak görgü şahitlerinin verdiği ifadelerde, kapüşonlü genç bir kişinin caminin giriş kapısını kırdığı ve içeriye yanıcı madde attığı, ondan sonra da yangının meydana geldiği anlatıldı. Saldırganların üç kişi oldukları ve yaya olarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Olay yerinde detaylı araştırma yapan Berlin polisi, olayın bir kundaklama olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Olayda on binlerce euroluk maddi zarar meydana gelirken, ölen ve yaralanan olmadı. Bu saldırıyla birlikte son üç ayda Almanya’da camilere dönük yapılan saldırıların sayısı 24’e yükseldi.

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