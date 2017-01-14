Almanya'da bir tilki donmuş halde bulundu

Polonya Kriz Merkesi (RCB) yalnızca Pazar günü 10 kişinin donarak ölmüş halde bulunduğunu duyurdu. Dondurucu soğukların başlamasından bu yana Polonya'da ölenlerin toplam sayısı 30'a ulaştı.
RCB’nin rakamlarına göre 1 Kasım'dan bu yana ülkede toplam 65 kişi soğuktan donarak öldü.
TUNA NEHRİ'NDE BİR TİLKİ DONARAK ÖLDÜ
Almanya'da Baden-Württemberg bölgesindeki Tuna Nehri'nde 4 gün önce ince bir buz tabakasının üzerine düştüğü sanılan tilki bugün buz kütlesi arasında donmuş olarak bulundu.
Bölge sakini bir kişi testere ile buzu keserek tilkiyi çıkardı.