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Almanya'da bir tilki donmuş halde bulundu

Avrupa’yı etkisi altına alan soğuklarda ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

14.01.2017 - 10:06
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Polonya Kriz Merkesi (RCB) yalnızca Pazar günü 10 kişinin donarak ölmüş halde bulunduğunu duyurdu. Dondurucu soğukların başlamasından bu yana Polonya'da ölenlerin toplam sayısı 30'a ulaştı.

RCB’nin rakamlarına göre 1 Kasım'dan bu yana ülkede toplam 65 kişi soğuktan donarak öldü.

Almanya'da bir tilki donmuş halde bulundu

TUNA NEHRİ'NDE BİR TİLKİ DONARAK ÖLDÜ

Almanya'da Baden-Württemberg bölgesindeki Tuna Nehri'nde 4 gün önce ince bir buz tabakasının üzerine düştüğü sanılan tilki bugün buz kütlesi arasında donmuş olarak bulundu.

Bölge sakini bir kişi testere ile buzu keserek tilkiyi çıkardı.

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