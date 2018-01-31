Almanya'da camilere yönelik çirkin saldırılar

İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) teşkilatlarına bağlı olarak Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Viersen kasabasında faaliyet gösteren Yeni Cami’ye dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

Caminin camlarına "Alman silahlarının gönderilmesi durdurulsun. Afrin yalnız değildir" notları yazıldı.



CAMİNİN CAM VE KAPILARINI KIRDILAR

Öte yandan yine Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Aachen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Cami’ne düzenlenen saldırıda caminin kapıları ve camları kırılarak maddi hasar meydana geldi. Cami cemaati son haftalarda yaşanan olayların son bulmasını ve faillerin yakalanmasını istedi.