Almanya'da camiye molotoflu saldırı

Avrupa Türk Birliği'ne (ATB) bağlı Kassel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki Yunus Emre Camisi'ne gece 04.30 sularında düzenlenen saldırı sonucu camide maddi hasar oluştu.

Güvenlik kamerasından 4 kişi olduğu belirlenen kişilerce düzenlenen saldırıda, caminin bazı camları kırıldı, çerçeveleri kısmen yandı ve bina duvarlarında hasar oluştu.

CAMİYE SALDIRI

Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, emniyet yetkililerine teslim edilen görüntülerden dört kişi oldukları anlaşılan faillerin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti.

Koç, "Bu tür saldırıların devam etmesi endişelerimizi artırmaktadır. Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokasyona gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA CAMİLERE SALDIRI

Almanya'da bu saldırı ile yılbaşından bu yana 38'den fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyen saldırılarla bu rakamın daha fazla olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de en son Düseldorf'ta Türk cami ve STK'larına yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş, bu durum Alman polislerinin yetersiz önlemlerini de ortaya çıkartmıştı.



