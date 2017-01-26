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Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Türk taksicileri şikayet eden Cem Özdemir'in neden bu adımı attığı ortaya çıktı.

26.01.2017 - 10:15
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Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak prim yapan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in şikayet ettiği Türk taksici A Haber'e konuştu.

"SİZİN PARANIZDA ŞEHİTLERİN KANI VAR"

Taksici Mehmet Kurt, taksisine binen Cem Özdemir ile arasında yaşananları şu sözlerle anlattı; "Kendisini aldım ve gideceği yeri bana bildirdi. Gideceği yere sakin bir şekilde gittik. Ücret 17 Euro tuttu, o bana 20 Euro uzattı ve 19 Euro fatura kesmemi istedi. Ben ona 17 Euro fatura kestim ve 3 Euro ile beraber ona iade ettim. Döndüm ona şöyle söyledim; sizin paranızda şehitlerin hakkı ve kanı var. Ben sizden bahşis almayacağım.

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici VİDEO

"SİNİRLENDİ, İSMİMİ İSTEDİ"

Kendisi acayip bir şekilde hiddetlendi. Lütfen Cem Bey demeye kalmadı; ismimi falan istedi. Sizin gibi diktatörlere tapacak insanlar değilim dedi. Hiddetli bir şekilde gitti. "

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