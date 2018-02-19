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Almanya’da Diyanet’e ait araç kundaklandı

Berlin'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait bir aracın dün gece yanmasına ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

AA | 19.02.2018 - 16:24..
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Schöneberg semtindeki York Caddesi üzerinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, aracın yanındaki başka bir araç da zarar gördü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark eden bir çevre sakininin polise haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Almanya’da Diyanet’e ait araç kundaklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından inceleme yapan polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtildi.

Almanya’da son dört haftada cami ve hizmet araçlarına yönelik saldırıların sayısı 20’ye ulaştı.

Almanya’da Diyanet’e ait araç kundaklandı

Almanya’da Diyanet’e ait araç kundaklandı

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