Almanya’da Diyanet’e ait araç kundaklandı

Schöneberg semtindeki York Caddesi üzerinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, aracın yanındaki başka bir araç da zarar gördü.

Alevleri fark eden bir çevre sakininin polise haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından inceleme yapan polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtildi.

Almanya’da son dört haftada cami ve hizmet araçlarına yönelik saldırıların sayısı 20’ye ulaştı.