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Almanya'da emekliler geçim sıkıntısı çekiyor

Almanya'da emekli maaşlarının düşük oluşu, ülkedeki yaşlı nüfusu geçim sıkıntısına sokuyor. Özellikle ay sonunu getirememekten şikayetçi olan emekliler, bu durumdan dert yanıyor.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 12:53..
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Avrupa'da ekonomik verilerin olumlu yönde seyretmesine karşın emekli nüfus, kendi ekonomik koşullarından şikayetçi. Özellikle Almanya'da yaşanan bu durum emeklilerin "insan gibi yaşama" isteklerini gün yüzüne çıkarttı.

Almanya'da emekliler geçim sıkıntısı çekiyor

Almanya'da emekliler geçim sıkıntısı çekiyor ViDEO

GÜNLÜK 5,60 EURO

Milyar euroluk ekonomilerine rağmen emekli nüfusun dert yandığı Almanya'da, emekli maaşları oldukça düşük. Öyle ki, bir kişi, maaşıyla günlük ihtiyaçlarını karşıladığında elinde yalnızca 5,60 euro para kalıyor. Bu parayla herhangi bir şey yapamayan yaşlı Almanlar, bu durumdan dert yanıyor.

Almanya'da emekliler geçim sıkıntısı çekiyor

"Dışarı çıkıp pastaneye uğramak mı ?" sözleriyle içinde bulundukları durumu belirten Almanlar, "Buna ne gerek var, zaten biz zaten yaşamıyoruz ki" diyerek içinde bulundukları durumun vahametini anlattı.

"EN SON NE ZAMAN KIYAFET ALDINIZ"

Geçim koşullarındaki sıkıntıyı anlatan yaşlı Alman kadın, "En son ne zaman kıyafet satın aldınız?" sorusuna şaşkınlıkla "Yok öyle bir şey" diyerek cevap verdi. Almanya'da emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ülkenin en çok tartışılan konularından biri.

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