Almanya'da Hambach direnişi devam ediyor

Almanya'nın Köln kentindeki Hambach direnişi devam ediyor. Dünyanın en eski ormanlarından biri olan Hambach'da çevreciler eylemlerini sürdürerek ormandan çıkmayı reddederken polisler de göstericileri dağıtmak için operasyonlarını sürdürüyor.

KAMPLAR DAĞITILIYOR

Ağaçların arasındaki kamp alanına giren polisler, göstericilerin kurduğu kamp alanını dağıtmak için müdahaleler gerçekleştiriyor. Polisler eylemcileri alandan çıkartmaya çalışırken, çevreciler de polislere mukavemet gösterdi.

Göstericilerin terk ettiği bazı kamplar dağıtılırken eylemler ormanın iç kesimlerine kadar geldi.

AĞAÇLARDAN BARİKAT

Polislerin müdahalelerine karşı gelen bir grup gösterici de yıkım araçlarının bölgeye girememesi için kütüklerden barikatlar inşa etti. El birliğiyle bir araya getirilen kütükler yığılarak barikatlar oluşturuldu.

Polislerin bölgeye girmesine engel olmaya çalışan eylemciler ile bazı göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, göstericileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

ALMAN BASINI POLİSLERİN YANINDA

Almanya'da haftalardır Hambach direnişi yaşanıyor. Polisler Köln'de bulunan 12 bin yıllık ormanı çevrecilerden arındırmaya çalışırken, aktivistler de polislere karşı direniş gösteriyor.

Polislerin sert müdahalelerine karşılık Alman medyası göstericilere adeta terörist muamelesi yapıyor. Gezi Parkı'nda çevreci adı altındaki provokatörlere devtek veren Alman basını, ülkelerined gerçekleşen olaylarda polisi tutuyor.

ALMANYANIN ENERJİ CEVHERİ

Kendilerine karşı son bir haftadır saldırıların arttığını belirten Aachen polisi, protestoculara sakin olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları çağrıda bulundu.

Ormanda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, Enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor.