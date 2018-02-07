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Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Türkiye düşmanlığıyla yürütülen seçimlerin ardından 5 aydır hükümet kurulamayan Almanya'da, koalisyon görüşmelerinde yine Türk düşmanlığı yapılarak sonuca vardı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 07:19..
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Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da Büyük Koalisyon olarak adlandırılıp, 5 aydır anlaşılamayan görüşmelerde sona gelindi. Türk düşmanlığıyla siyaset yapılan Almanya'da, Türkiye'nin önünü kapatmak için anlaşma yapıldı.

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

TÜRKİYE İÇİN "DEMOKRASİ YOK" DEDİLER

SPD Genel Başkanı Martin Schulz ve CDU lideri Angela Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılmaması konusunda anlaştı.

Hazırlanan taslak metnde, "Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun uzun süredir kötüye gittiği" ve ''O nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerinin koalisyon ön görüşmelerinde uzlaştığı mutabakat metninde de Türkiye'ye vize muafiyeti ve AB üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılması öngörülmüyordu.

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