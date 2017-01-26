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Almanya'da ilk kez bir DEAŞ sempatizanı tutuklandı

Almanya'da geçen yıl bir polis memurunu bıçakla yaralayan terör örgütü DEAŞ sempatizanına 6 yıl hapis cezası verildi

26.01.2017 - 16:57
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Almanya'nın Hannover kentinde geçen yıl şubat ayında bir polis memurunu bıçakla yaralayan 16 yaşındaki Safia S. adlı DEAŞ sempatizanına 6 yıl hapis cezası verildi.

SALDIRIYI BİLEN ALMAN'A  DA 2.5 YIL HAPİS

Ayrıca Safia S'nin eyleminden haberi olduğu iddia edilen ve bunu yetkililere bildirmeyen Suriye kökenli bir Alman'ın ise 2,5 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.

İLK KEZ TUTUKLANDI

Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada hakim heyeti polise yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak niteleyerek, bu kararla Almanya'da ilk kez bir DEAŞ yandaşı tutuklanmış oldu.

Almanya'da ilk kez bir DEAŞ sempatizanı tutuklandı

Mahkeme, saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın desteğinin izleri bulunduğuna atıf yaptı. Fas kökenli Alman vatandaşı Safia S'nin ise kaldığı cezaevinden yaraladığı polise bir mektup yazarak özür dilediği belirtildi. Safia S.'nin avukatı Mutlu Günal ise cezayı yüksek bularak kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

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