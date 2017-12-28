taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.036
USD
3,8128
EURO
4,5596
ALTIN
158,49
PETR
66,2100

Almanya'da kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

Avrupa'ya sığınan binlerce mülteci teker teker kayboluyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da 13 bin mültecinin kayıp olduğunun açıklanmasının ardından bir veri de Almanya'dan geldi: 2 bin 800 kayıp...

DHA | 28.12.2017 - 11:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

Almanya Kızıl Haç’ın (DRK) kayıp arama birimi, 2017 yılında 2 bin 700 sığınmacının kayıp olarak kayıtlara geçtiğini, kayıp sığınmacıların arasında birçok çocuğun da olduğunu açıkladı.

KAYIP SAYISI 2014'E GÖRE 3 KAT ARTTI

Die Welt gazetesinin haberine göre, kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse üç katına yükseldi.

KAYIP BAŞVURULARI REKOR DÜZEYDE

Ocak ayından aralık ortasına kadar toplam 2 bin 700 arama başvurusu yapıldığını belirten DRK, kayıp ihbarlarının daha önce 2 bin 800 ihbarla rekor sığınmacı arama başvurusu yapılan 2016 yılına yaklaşıldığını belirtti.

Almanya'da kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

"AİLESİNİ ARAYAN ÇOCUK SIĞINMACILAR VAR"

Hristiyan Sosyalist Birliği’ndeki görevinden ayrılıp DRK’da göreve başlayan yeni DRK Başkanı Gerda Hasselfeld, “Herşeyden önce ailesini arayan çocuk yaştaki sığınmacıların ya da çocuklarını arayan sığınmacı ailelerin sayısındaki bu artış çok korkutucu.” dedi.

KAYIP ÇOCUK SIĞINMACI SAYISI 'BİN'

Bu yıl kayıp olan çocuk sığınmacıların sayısının bin olduğunu ve geçtiğimiz yıla göre değişmediğini vurgulayan Hasselfeld, bu sayının Almanya’ya 2016’ya göre çok daha az sığınmacı girişi olduğu halde aynı kaldığına dikkat çekti.

70 yılı aşkın bir süredir ihtilaflı bölgelerdeki kayıp kişileri arama faaliyetleri yürüten birime her yıl 8 bin kayıp başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

Almanya'da kayıp sığınmacı sayısı rekor düzeyde

İlginizi Çekebilir
Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek
Japonya, 6 yıl önce yaşanan nükleer kazaya rağmen nükleer enerjiden vazgeçmiyor. 2012'de kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), nükleer enerji santrallerini denetleyecek, enerji üretimi sürecek.
Rusya Genelkurmayı: ABD, DEAŞ'a eğitim veriyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, "ABD’nin El Tanf üssünde DEAŞ'lılar eğitim alıyor. Bu üs, Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı." dedi.
Tayvan pasaportunda tarihi hata
Tayvan'da kullanıma giren yeni biyometrik pasaportlarda tarihi bir hata ortaya çıktı. Pasaportta Taoyuan yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın resmine yer verildi.
Suudi Basını Filistinliler için düşman dedi
Suudi Arabistan'da yayın yapan bir haber sitesi, Filistinlilerin İsrail karşısındaki direnişlerini düşmanlık olarak adlandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

317
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

148
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

145
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

145
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

49
Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

37
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM