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Almanya’da mülteciler yanan kamptan son anda çıkarıldı

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, mültecilere ait bir kampta yangın çıktı.

İHA | 12.10.2018 - 01:22..
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Mültecileri ait 30 konteynerin bulunduğu alanda meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sonucu 7 kişi yaralanırken güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesi sonucu can kaybının önüne geçildi.

Almanya’da mülteciler yanan kamptan son anda çıkarıldı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Yangının neden çıktığı bilinmezken, yetkililer yangının kundaklama olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti. Savcılığın ise yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan daha öncede mültecilere ait kamplarda kundaklama sonucu yangın çıkmış ve ırkçı saldırılar yaşanmıştı.

Almanya’da mülteciler yanan kamptan son anda çıkarıldı

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