Almanya'da NSU mağdurlarına tazminat

Thüringen eyaletinde koalisyon ortakları Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller meclis grupları, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından katledilenlerin yakınları ve diğer saldırılarda zarar görenler için 1,5 milyon avroluk (yaklaşık 7 milyon TL) bir fon kurulması konusunda önerge verdi.

ÖLENLERİN AİLELERİ VE YARALILARA VERİLECEK

Sol Parti Eyalet Meclis Üyesi Katharina König Preuss yaptığı yazılı açıklamada, kurulacak ''tazminat fonuyla'' NSU terör örgütünce zarara uğrayan kişilere ve yakınlarına katkı sağlanacağını belirterek, ''Bu ödeme tabii ki hiçbir şeyi iyileştirmez. Ancak biz burada bir sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuz göstermek istedik. Bu girişim aile yakınları ve zarar görenlerin maddi durumlarına bir katkıda bulunma çabasıdır.'' ifadelerini kullandı.



Kurulacak fonda toplanan miktar, NSU'da hayatını kaybeden 8'i Türk toplam 10 kişinin aileleri ve yakınlarıyla NSU örgütünce yapılan bombalı saldırılar ile diğer saldırıda yaralananlara dağıtılacak.

NSU MAĞDURLARI İÇİN ANIT

Ayrıca NSU'dan zarar görenlerin anısına bir anıt yapılması için de 350 bin avro (yaklaşık 1 milyon 600 bin TL) ayrılması konusunda anlaşıldığına işaret eden König-Preuss Almanya'daki diğer eyaletlere de tazminat fonuna yardım etmeleri çağrısında bulundu.

AŞIRI SAĞCILAR ÖNERGEYE KARŞI ÇIKMADI

Öte yandan, önergeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ret oyu vermedi.

NSU CİNAYETLERİ

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldürme, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. Cinayetlerde ceska marka silahın kullanıldığı bildirilmişti.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.



Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.



Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.