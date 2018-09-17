Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda kamp kuran çevreciler, ormandan çıkmamak için yaklaşık 4 bin polise karşı direniyor.

Ormanda polise direnenlere destek vermek amacıyla bugün yaklaşık 9 bin çevreci gösteri yaptı. Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce çevreci, ormanlık alana ağaç evler kuran çevrecilere destek verdi.

Almanya'da orman direnişi sürüyor ViDEO

ASIRLIK AĞAÇLARI KORUYORLAR

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın, enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormandaki ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ifade ediyor.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE ŞİDDET

Eylemcilerin gösterilerine polis müdahalesi gecikmedi. Polisin dağılın, ormanı terk edin uyarısını dinlemeyen göstericilerin üzerlerine polisler saldırı. Çevrecilerin bir kısmı polisler tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı, bazıları ise darbedildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI: BAZI GÖSTERİCİLER YARALANDI

Ormanı, güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri bazı ağaç evleri yıkarken, gösteriler esnasında bazı göstericileri gözaltına aldı. Polis gözaltına alınanların bir kısmının daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Polis, bazı göstericilerin müdahale esnasında hafif yaralandığını belirtti.

ÖNCEDEN KESİLEN AĞAÇLARIN YERİNE FİDAN DİKTİLER

Daha önce kesilen ağaçların yerine bazı çevreciler fidan dikti. Bazı göstericiler ise orman yolunda koşarak polisin elinden kurtulmaya çalıştı.

ALMANYA'DA ÇEVRE KATLİAMI

Almanya’nın Köln ve Achen kentlerinin arasında yer alan yaklaşık 12 bin yaşında olduğu bilinen 7 bin hektar büyüklüğündeki Hambach Ormanı'na polisler girdi. Yıllardır çevreyi korumak için duyar gösteren bireyler, polisler tarafından darbedilerek ormandan çıkartıldı.

Eylemcilerin koruduğu 12 bin yıllık orman, Almanya'nın en büyük enerji yataklarının üzerine kurulu. Özellikle bölgede yoğun miktarda bulunan kömür rezervi, maden firmalarını bölgeye davet ediyor, yapılan yatrımla onbinlerce yıllık orman harap ediliyor.