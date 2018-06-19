Almanya'da polise sarhoş kirpi ihbarı

Almanya'nın Erfurt kentinde eşine ender rastlanır bir olay yaşandı. Yolda iki kirpi sarhoş ve kendinden geçmiş vaziyette hareket dahi etmekte güçlük çekilirken bulundu.

LİKÖR İÇTİLER

Çöpte ağzı açık bir likör şişesi bulan iki kirpi likörü içerek sarhoş oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, sarhoş olan kirpileri en son oyun parkında sızmış halde bulundular.

Sarhoş olup sızan iki kirpi, polis tarafından bakım için hayvanat bahçesine götürdü. Hayvanların sağlık durumlarında sıkıntı görülmediği açıklandı. Polis, hayvanlar ve çocuklar için bu tarz hareketler konusunda herkese uyarıda bulundu.