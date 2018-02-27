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Almanya’da şehirler mazotlu araçlara yasak koyabilecek

Almanya’da şehirlerde yaşanılan hava kirliliğinin azaltılması için devam eden hukuk mücadelesi bugün sonuçlandı.

İHA | 27.02.2018 - 16:02..
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Stuttgart ve Düsseldorf kentlerinde bölgesel mahkemeler, şehirlerinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden hava kirliliği karşısında getirdikleri mazotlu araçların şehre girme yasağı kararını bir üst mahkemeye taşımıştı.

Federal İdare Mahkemesi şehirlerin, insan ve çevre sağlığını tehdit boyutuna varmış kirliliğe karşı önlemler ve yasaklar alabileceğine hükmetti.

Almanya’da şehirler mazotlu araçlara yasak koyabilecek

ARAÇ GİRİŞLERİ ENGELLENEBİLECEK

Alınan kararla birlikte bundan böyle bölgesel mahkemeler şehirlerin, insan sağlığını tehdit edecek boyutta nitrojen oksitlerin limit değerlerine uymayan dizel araçlara girişini engelleyebilecek. Yasağın bütün ülkeyi kapsaması için ise yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Federal İdare Mahkemesi bölgesel mahkemelerin getirdiği mazotlu araç yasağına itiraz eden Baden-Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinin konuyla ilgili itiraz ve iddialarını reddettiği gibi davanın Avrupa Adalet Divanı’na bile başvurulmasına gerek olmadığına hükmetti.

Mahkeme, Stuttgart kentinde mazotlu araçların şehre girişinin 1 Ekim 2018’den önce olmayacağına bununla birlikte esnaf ve sanatkarların kullanacakları mazotlu araçların karardan muaf tutulacağına karar verildi.

Almanya’da şehirler mazotlu araçlara yasak koyabilecek



Almanya’da şehirler mazotlu araçlara yasak koyabilecek




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