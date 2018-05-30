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Almanya'da sel felaketleri

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sağanak yağmur ve kısmen dolu, Wuppertal ve Aachen kentlerinde su baskınlarına yol açtı.

AA | 30.05.2018 - 06:01..
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Almanya'da sel felaketleri

Wuppertal kentinde sokakları su bastığı, birçok ağacın devrildiği, bir benzin istasyonunun çatısının çöktüğü kaydedildi. Şehirde birçok bina ve bir alışveriş merkezinde su baskınlarının oluştuğu aktarıldı.

Almanya'da sel felaketleri

KAMPÜS BİNASININ ÇATISI ÇÖKTÜ

Wuppertal Üniversitesinden yapılan açıklamada da, şiddetli yağış sebebiyle Haspel Kampüsü'nde bulunan bir binanın çatısının kısmen çöktüğü, en az iki binanın bodrum ve giriş katlarını su bastığı belirtildi.

Almanya'da sel felaketi

Almanya'da sel felaketleri

TREN SEFERLERİ İPTAL

Alman Demiryolları (DB) da olumsuz hava şartları sebebiyle Wuppertal bölgesinde tren seferlerini kısmen durdurduğunu açıkladı.

Almanya'da sel felaketleri

AACHEN'DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Aachen kentinde de birçok binayı ve bir alışveriş merkezini su bastığı belirtilirken, şehir merkezinde elektrik kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

Almanya'da sel felaketleri

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