taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

Almanya'da sincap alarmı

Almanya'nın Karlsruhe kentinde, bir adamın peşine düşen yavru sincap polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 23:51..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Polisin Karl-Frederich adını verdiği sincap takip sırasında yorgunluktan uyuyakalınca, bir hayvan koruma merkezine götürüldü.

Sincaplar, yardıma ihtiyaç duyduklarında insanların peşine düşebiliyor.

KENDİSİNİ TEHDİT ALTINDA HİSSETTİ

Karlsruhe Polis Sözcüsü Christina Krenz, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine, sincapların annelerini kaybettiklerinde, anneleri olarak gördükleri bir kişiye odaklanabildiklerini söyledi.

Krenz, polisten yardım isteyen kişinin "kendisini tehdit altında hissettiğini" belirterek, "Bazen korkutucu olabiliyorlar" dedi.

Polis daha sonra yavru sincabın battaniyeye sarılı olarak uyurken ve şırıngayla beslenirken fotoğraflarını yayımladı.

Almanya'da sincap alarmı

SİNCAP SALDIRILARI

New York'ta geçen Temmuz'da New York Brooklyn'deki Prospect Park'ta "alışılmadık derecede saldırgan" bir sincap bir hafta içinde beş ziyaretçiye saldırmıştı.

2016'da da İngiltere'nin Cornwall kentinde altı sincap tarafından ısırılan üç yaşındaki bir çocuk kanlar içinde kalmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

0
Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu

Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu

0
İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

0
Kötümserliğin nedeni bulundu

Kötümserliğin nedeni bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM