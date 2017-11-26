Almanya'da terör bariyerlerine hediye paketi kamuflajı

25 Aralık'ta kutlanan Noel'e bir ay kala açılan ve Noel arifesi olan 24 Aralık tarihine kadar açık kalan Noel pazarları Almanya'da açılmaya başladı. Büyük terör önlemleri ile açılan pazarların önü terör önleyici bariyerlerle kaplandı, ancak bir farkla.

BARİYERLERE HEDİYE PAKETİ KAMUFLESİ

Çalıntı bir tır ile geçtiğimiz yıl Berlin’de bir Noel pazarına sürülmesi sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından bu sene bütün pazarlardaki sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Özellikle Bochum'da kent merkezinde bulunan kalabalık alanlar, dev bariyerler ile örüldü. İlk etapta bariyerleri aleni olarak orta yerlere yerleştiren yetkililer, bariyerlerin dikkat çekmemesi ve terör habercisi olan bu önlemin turistleri, çevre halkını korkutmaması için hediye paketleri ile kamufle ettiler.

ALMANYA'DA TERÖR ÖNLEMLERİ

Bavyera'da yer alan Augsburg kentindeki Noel pazarında ise daha farklı bir önlem alındı. Pazardaki tezgah sahiplerine ait ve Noel konseptine uygun süslenmiş kamyonlar, yolların girişlerine park ettirilip bariyer olarak kullanıldı.

Yetkililer ayrıca geçen seneye kıyasla daha fazla üniformalı ve sivil giyimli polisin bu pazarlarda görev alacağını söylediler.