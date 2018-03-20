Almanya'da Türk camilerine saldırılar devam ediyor

Almanya'da Türk camileri terör örgütü yanlılarının hedefi olmaya devam ediyor. Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde bir camiye molotof kokteyli ile kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendi.

TÜRK CAMİLERİNE SALDIRI

Polis, Türk STK'larına bağlı caminin yakınında yanıcı maddeyle dolu üç şişe bulduklarını açıkladı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, saldırının yapıldığı caminin üstündeki binada bir Türk manavı ve çok sayıda dairenin de bulunduğu öğrenildi.

Geçen günlerde çeşitli kentlerde camilere yanıcı maddeler atılmış, bazı Türk iş yerlerine yönelik saldırılar da kayıtlara geçmişti. Saldırı yapılan cami ve iş yerlerinin duvarlarına yazılan sloganlar, eylemleri TSK’nin Afrin operasyonu ile ilişkilendirirken, terör örgüt PYD/PKK yandaşları, en az iki camiye yapılan saldırılarla ilgili görüntüleri kendi internet sayfalarında paylaşarak saldırıları üstlenmişti.

BÜYÜKELÇİ'DEN TEPKİ