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Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu

MEB öğretmenlerinin okullarda verdiği Türkçe ve Türk Kültürü derslere Almanya'da belediyeler sınıf kullanım ücreti istiyor.

06.10.2017 - 22:11
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Berlin Türk Cemaati (TGB) tarafından Berlin Mitte Belediyesi önünde düzenlenen gösteride bir araya gelen Türk vatandaşları, Mathilde-Jacob-Platz Meydanı'nda "Türkçeme dokunma" sloganları attı.

"YAPTIRIMI ÇOCUKÇA BULUYORUM"

Velilerden Belgin Tanık, AA muhabirine, çocuklarının eğitim hakkı için bu gösteriye katıldığını belirterek, "Türkçe dersinin kaldırılmaması için buradayız. Haklarımızın savunulması için geldik. İki devlet arasındaki politik problemlerden dolayı böyle bir yaptırım uygulanması taraftarı değilim. Çok da saçma buluyorum. Daha doğrusu çocukça buluyorum. Bunun çocukların üzerinden yapılması hoş değil." dedi.

Almanya'da 'Türkçeme dokunma' protestosu

Çocuklarının Türkçe dersleri sayesinde dillerinin geliştiğini ve kültürlerindeki önemli günleri öğrendiklerini anlatan Tanık, iki çocuğu bulunduğunu ve söz konusu nedenlerle Türkçe derslerine katılamadıklarını anlattı.

"BİR ŞEKİLDE ENGELLEME PEŞİNDELER"

Ayla Öztürk adlı veli de çocuğunun bir aydır Türkçe dersi alamadığını dile getirerek, "Bize 'Öğretmen gelmiyor.' diyorlar. 'Dersler kaldırıldı, biz izin vermiyoruz, kira talep ediyoruz.' demiyorlar. Bir şekilde engelleme peşindeler." ifadesini kullandı.

DERSLİK İÇİN 27 BİN 400 AVRO İSTEDİLER

Berlin'deki Mitte Belediyesi, MEB'in görevlendirdiği öğretmenlerin kullanacağı Türkçe dersliği için 27 bin 400 avro kullanım ücreti talep etmiş ve Türkçe derslerini bu eğitim-öğretim yılının başında durdurmuştu.

Friedrichhain-Kreuzberg Belediyesi ise Türkçe dersinin okul yönetimi tarafından sunulan derslerin dışında olduğu gerekçesiyle bu hizmetin verilmesi  için 28 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sınıf kullanım ücreti isteyeceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız da Berlin'de Türkçe derslerinin önüne değişik bahanelerle engeller çıkartılmasının düşündürücü ve endişe verici olduğunu söylemişti.

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