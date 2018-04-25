taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.059
USD
4,0863
EURO
4,9934
ALTIN
174,33
PETR
73,8600

Almanya'da Yahudiler'e uyarı: Dışarıda kipa ile gezmeyin

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, son günlerde düzenlenen saldırılar sonrası Yahudilere uyarılarda bulundu.

AA | 25.04.2018 - 07:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

Berlin Radyosu'na konuşan Josef Schuster ise yine büyük kentlerde Yahudilerden dikkatli olmalarını istedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Yahudilerle dayanışma amacıyla "Berlin Kipa Takıyor" adı verilen bir yürüyüş düzenlenecek.

ALMANYA'DA YAHUDİLERE SALDIRI İDDİALARI

Berlin'de geçen hafta kipa takmış iki kişi hakaret ve saldırıya uğramış, saldırının görüntüleri internette yayımlanmıştı.

Polis biri İsrailli iki gencin 3 kişinin hakaretine uğradığını ve saldırganlardan biri olan 19 yaşındaki bir Suriyeli mültecinin kemerini çıkararak birine vurduğunu açıklamıştı.

3 saldırgan hakkında hakaret ve yaralama suçlarından kovuşturma başlatılmıştı.

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ülkede son dönemde okullarda Yahudilere yönelik hakaretlerin ve tehditlerin alarm verici bir düzeyde arttığını vurguluyor.

Başbakan Angela Merkel de hafta sonunda yaptığı bir konuşmada bu duruma tepki göstermişti.

OKULLARDA YAHUDİ DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELE KAMPANYASI

Almanya'da eyalet eğitim bakanları ile Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ortaklaşa okullarda, "Yahudi Düşmanlığı ile mücadele kampanyası" başlatıldı.

Kampanya kapsamında öğretmenler ortak internet sitesine Yahudilerle ilgili ders malzemesi yükleyebilecek.

Eyalet Eğitim Bakanları Kurulu Başkanı Helmut Holter öğrencileri şiddet ve nefrete karşı bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Josef Schuster de öğrencilerin Yahudilik hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ve Yahudilere önyargılı davrandıklarını belirtti.

Almanya'da 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Yahudi nüfus hızla artmıştı.

1989 öncesi 30 binin altında olan bu sayının özellikle eski Sovyet Cumhuriyetlerinden göç edenler sayesinde halen 200 binden fazla olduğu sanılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
'Türkiye ve Rusya'sız Avrupa Konseyi, 2019'u göremez'
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Konsey'in Rusya ve Türkiye'nin katkı payları olmadan ancak 2019 sonuna kadar dayanabileceğini söyledi.
Almanya'da bir eyalette devlet binalarına haç zorunluluğu
Berlin'in çok kültürlülük ve açık kapı politikalarına karşıtlığıyla bilinen Bavyera eyaleti, hükümet binalarının girişine haç işareti asma kararı aldı.
Liverpool ve Roma maçı öncesi kavga çıktı
Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi karşı karşıya gelen taraftarlar, sokakları savaş alanına çevirdi.
Almanya 10 bin mülteciye kapılarını açacak
Almanya Başbakanı Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin seçeceği 10 bin mülteciyi alacaklarını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uyum paketi yasalaştı

Uyum paketi yasalaştı

92
ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

56
Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

76
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

78
Mehmetçik teröristlerin teleferiğini imha etti

Mehmetçik teröristlerin teleferiğini imha etti

27
CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

102
Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM