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Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırımı anıtı dikildı

Köln kentinde iki Alman tarafından yapılan sözde Ermeni soykırım anıtı dikildi.

İHA | 18.04.2018 - 02:09..
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Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı iki Alman tarafından yapılan ve yasadışı olarak dikilen anıtı belediye görevlileri ve polis kaldırmak için beklerden mahkemeden kaldırılamayacağı yönünde haber geldi.

Şehir parlamentosundaki bazı politikacıların yasadışı şekilde dikilen anıtın resmi olarak kalabilmesi için konuyu meclis gündemine getirecekleri belirtildi.

Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırımı anıtı dikildı

200 kilo ağırlığında, 1.5 metre yüksekliğindeki olan anıt, piramit şeklinde tasarlanmış. Tepesinde bir adet çatlamış nar bulunan yasadışı anıtın üzerinde ise Türkçe, Ermenice, Almanca ve İngilizce “Bu acı hepimizin” yazıyor.

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