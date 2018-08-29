Almanya'da yeni siber güvenlik ajansı kuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz için yeniden hamle yaptı. Siyah-beyazlılar tecrübeli golcü konusunda Trabzonspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Rumlarla iş birliği yaptığı belirlenince takibe alınan Mehmet Besimoğlu, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliği fotoğraflarken yakalandı.

1 Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi Hacılar ülkelerine dönmeye başladı. Suudi Arabistan topraklarındaki hacı nüfusu azalırken bu yıl da çok tartışılan konulardan biri de ülkedeki lüks hac turizmi oldu.

2 Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet, takipçilerini şaşırttı. Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdilerde Twitter'a vakit ayırmadan duramıyor.

3 Türkiye'de iPhone satışları düştü Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısının ardından satışlar yüzde 65 oranında düşerek dibe vurdu.

4 Alman muhabiri şoke eden Erdoğan hayranı çocuk Almanya'da dikilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli ile ilgili bir muhabir yayın yaparken aniden mikrofonu kapan çocuk "Erdoğan iyi bir başkan" dedi.

5 Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı Bayburt'ta kömür ve çıra olarak kullanılan siyah ve kahverengi taşların doğal kehribar olduğu anlaşıldı.

6 Üniversiteyi bırakıp PKK'ya katılan terörist öldürüldü Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki eğitimi yarıda bırakıp örgüte katılan Barış Mustafa Kalafat, Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.