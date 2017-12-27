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Almanya’da yolcu gemisi köprüye çarptı: 27 yaralı

Almanya’nın Duisburg şehrinde bir yolcu gemisi köprüye çarptı. Kazada 4’ü ağır olmak üzere 27 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

İHA | 27.12.2017 - 13:36..
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Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg-Baerl şehri yakınlarında Ren Nehri üzerinde Swiss Crystal adlı yolcu gemisi, A42 adlı otoyolun köprü direklerine çaptı.

Almanya’da yolcu gemisi köprüye çarptı: 27 yaralı

GEMİ LİMANA ÇEKİLDİ

Gemide 129 yolcu ve 26 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kaza alanına çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yapan gemi saatler süren çalışmanın ardından limana çekildi.

Almanya'da yolcu gemisi köprüye çarptı: 27 yaralı İZLE

Almanya’da yolcu gemisi köprüye çarptı: 27 yaralı

4'Ü AĞIR 27 YOLCU YARALANDI

Kazada 4’ü ağır olmak üzere 27 yolcu çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralıların tedavilerinin ardından başka bir gemi ile yollarına devam edecekleri belirtildi.
Gemi kazası nedeniyle A42 otoyolu saatlerce kapalı kaldı. Mühendislerin köprüyü incelemesinin ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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