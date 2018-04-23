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Almanya'dan Avrupa demokrasisine darbe

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 09:49..
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Almanya'dan Avrupa demokrasisine darbe

Almanya'dan Avrupa demokrasisine darbe

Türkiye erken seçime gidiyor. Avrupa'da yaşayan Türk nüfus partiler ve cumhurbaşkanı adayları için çok önemli. Bu yüzden liderler Avrupa'da da mitingler düzenleyecek.

Fakat önce Avusturya sonra Hollanda Türk siyasetçileri engelleyeceklerini duyurdu. Bir yasak da Almanya'dan geldi.

"BİZİM BU KONUDAKİ TAVRIMIZ NET"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi:

"Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek.

Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli."

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