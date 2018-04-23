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Almanya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Ermenistan'daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

AA | 23.04.2018 - 15:47..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul, Berlin’de yaptığı açıklamada, günlerdir Ermenistan’ın başkenti Erivan’da ve başka kentlerde gösteriler yapıldığına işaret etti.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

"Ermenistan’daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan endişeyle takip ediyoruz." diyen Breul, halkın her şeyden önce barışçıl gösteri yapma ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığını, devlet makamlarının da bunu sağlama, yasa ihlallerinde ölçülü ve itinalı davranma görevi bulunduğunu kaydetti.

Almanya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeliyiz

Breul, göstericilerin yürürlükte olan yasalara uyması yönünde zorunluluğu bulunduğunu vurguladı. Gerilimin artmasının kimsenin çıkarına olmadığına dikkati çeken Breul, "Her iki tarafı diyaloğa hazır olmaya çağırıyoruz." dedi.

 



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