Almanya'dan Irak'a 350 milyon euro hibe

Irak’ın yeniden yapılanması konferansına katılan Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller, yardımın DEAŞ terör örgütünün temizlendiği şehirlerinden ayrılmak zorunda kalan 580 bin mültecinin yeni yerlerinin inşaatı için kullanılacağını açıkladı.

IRAK'TA YENİDEN YAPILANMA

Müller, yapılacak 350 milyon euroluk yardımın federal meclisten onaylanmasının ardından gerçekleştirileceğini söyledi.

Müller, öncelikle mülteci çocukların okullarının, hastanelerin yeniden yapılması ve şehrin temel ihtiyacı olan altyapı çalışmalarının yeniden yapılmasının en büyük ihtiyaçların başında geldiğini belirtti.

EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

Öte yandan, Bağdat ve Erbil’de göçmen danışmanlık merkezi kuracaklarını da belirten Bakan Müller, Siemens CEO’su Joe Kaeser ile Iraklı gençlere yönelik bir eğitim merkezi kurmak için bir işbirliği anlaşması imzaladı.

TÜRKİYE 5 MİLYAR DOLAR KREDİ VERECEK

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın yeniden yapılanması için Türkiye’nin 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunulduğunu, yine aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde de bulunulduğunu ifade etti.

KATAR 1 MİLYAR DOLAR KREDİ VERECEK

Katar 1 milyar dolar tutarında kredi ve yatırım sözü verirken, Suudi Arabistan 1.5 milyar dolar kredi hakkı, Birleşik Arap Emirlikleri 500 milyon dolar destek verecek.

İngiltere, 10 yıl süreyle her yıl 1 milyar dolara kadar ihracat kredisi verecek, Japonya ise Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası örgütler aracılığıyla bu yıl 100 milyon dolar hibe edecek. Ayrıca, ABD dün Irak’a 3 milyar dolara kadar kredi hakkı tahsis etti.