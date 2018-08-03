Almanya'dan Türkiye ve ABD'ye kriz bitmeli çağrısı

Terör örgütü üyesi papaz için Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, aynı sertlikle cevap alacak. Türkiye'nin ABD karşısında sergilediği duruş ve Trump'ın tırmandırdığı kriz NATO ülkelerini tedirgin etti.

FDP NATO'NUN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ SAVUNDU

Alman Hür Demokrat Partisi (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Aleksander Lambsdorff, Ankara ile Washington arasında patlak veren gerginliğin görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Lambsdorff, "Dış politik huzursuzlukların artmakta olduğu bir dönemde NATO müttefiklerinin karşılıklı tehditlerle yetinmeyip yaptırımlara başvurmasının iyiye işaret olmadığını" söyledi.

Liberal politikacı, ''İttifak bünyesindeki dayanışmanın daha fazla zarar görmemesi için ABD ve Türkiye, papaz Brunson yüzünden çıkan diplomatik krizi sona erdirmelidir'' dedi.

"AB VE NATO ÜLKELERİ KRİZE EL ATMALI"

ABD kaynakları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakanlar bugün de Singapur'daki ASEAN toplantısı sırasında bir araya geldi.

Hür Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lambsdorff, "Görüşme kararının doğru yönde atılmış ilk adım olduğunu" ve "Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve NATO devletlerinin diyaloğu desteklemeleri ve tarafları söz düellosunu yumuşatmaya zorlamaları gerektiğini." sözlerine ekledi.