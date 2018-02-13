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Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda artış

Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatili için yapılan rezervasyonlar, yılbaşından itibaren geçen yıla oranla yüzde 50 arttı.

AA | 13.02.2018 - 20:25..
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Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda artış

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, Hannover'deki genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, ''Almanya'dan Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim.'' ifadesini kullandı.

ALMANLARIN TERCİHİ TÜRKİYE

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, Mayıs-Ekim döneminde sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracak.

Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda artış

TALEPLERDE ARTIŞ

"Almanya'nın hedefi Rus pazarından birinciliği geri almak" Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki tur operatörüyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye'ye talepte artışın görüldüğünü belirtti.

Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlarda artış

Geçen yıla göre bu yılki turist sayısının daha fazla olmasının beklendiğini vurgulayan Coşan, Türkiye'nin Almanya pazarına geri döndüğünü kaydetti.

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