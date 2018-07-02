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Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya'nın sığınmacı politikalarında yaşanan anlaşmazlıklar Berlin hükümeti içindeki krizi büyüttü. Daha önce Merkel ile restleşen İçişleri Bakanı Seehofer, istifa kararı aldı.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 11:46..
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Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya, hükümetler tarihinin en büyük problemlerinden birini yaşıyor. Problem bu sefer öylesine büyük ki, Almanya tarihine adını yazdıran Şansölye Merkel'in koltuğu bile sallantıya girdi.

Sığınmacı politikalarında bir türlü anlaşma sağlayamayan Berlin hükümeti, çökmek üzere.

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA KARARI ALDI

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Merkel, uzun bir süredir soğuk savaş halinde. İltica politikaları nedeniyle ikili arasında yaşanan görüş ayrılıkları hükümette kriz çıkarttı.

Münih'te partisini toplayan Seehofer, İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıkladı. Karar henüz resmi olarak duyurulmasa da Alman basını büyük oranda Seehofer'in istifa edeceğini belirtiyor.

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

MERKEL'İN İKTİDARI TEHLİKEDE

Berlin hükümeti ile Başbakan Merkel arasında yaşanan bu tartışma artık bir hükümet krizi halinde. Sığınmacı konusunda yaşanan krizin aşılamaması Başbakan Angela Merkel'in de iktidarını tehlikeye atıyor.

Alman seçmenler de Merkel'in AB zirvesinde sergilediği duruştan rahatsız oldu. Ülkelerinde mülteci istemeyen halk, Merkel'in artık görevi bırakması gerektiğini düşünüyor. Zira Merkel yakın tarihte yapılan seçimlerden büyük bir kan kaybıyla çıkmış, hükümeti kurmak konusunda da zorlu süreçler yaşamıştı.

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

SON KEZ GÖRÜŞECEKLER

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikasına ilişkin yaşadığı görüş ayrılığı konusunda uzlaşmak bir kez daha CDU ile görüşüleceğini söyledi.

Seehofer, Münih'te sabaha karşı yaptığı açıklamada, partisinin gece yapılan yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılacağını ve bunu üç gün içerisinde gerçekleştirmek istediğini söylediğini ifade ederek, ancak şimdi CDU ile uzlaşmak için "bir ara adım" atacağını ifade belirtti.

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

ALMANYA'DA SIĞINMACI KRİZİ

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Seehofer, '''Ben bu kadınla artık çalışamam'' diye söz ettiği Başbakan Angela Merkel'e rest çekti, sığınmacıların Almanya sınırından geri çevrilmesi için iki hafta süre tanımıştı.

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

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