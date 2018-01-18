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Almudena Grandes'in 'İnsan Coğrafyası Atlası' kitabı

İspanyol yazarın kitabı Alfa Yayınları etiketiyle okuyucularla buluştu.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 12:54..
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İnsan Coğrafyası Atlası’nda tesadüfen bir projede buluşan dört kadının içinde kopan fırtınalara değinen Almudena Grandes, anlattıklarıyla her okurun kendisinden, etrafındaki kadınlardan ufak da olsa bir  parça tanınmışlık bulacağı eşsiz bir roman ortaya çıkardı.

Rosa, Maria, Fran ve Ana.

Dört kadın tesadüfen bir projede buluşurlar. Büyük bir yayınevi için fasiküller halinde çıkacak bir Dünya Coğrafyası Atlası hazırlamaktır işleri. Bu dört kadının bir ortak noktası vardır; insanın kaygılar, pişmanlıklar, tutkular ve korkularla yüzleştiği o yaşa, o kritik evreye gelmişlerdir artık.

Almudena Grandes'in 'İnsan Coğrafyası Atlası' kitabı

Kendi kişisel coğrafyalarındaki konumlarını belirlemek zorunda kalırlar. Bu keşif sürecini onlarla birebir yaşarken, onları, çevrelerindeki dünyayı keşfederiz: yalnızlıklar, örselenmiş hayaller, yaşlanmanın acımasızlığı ve umutsuzluğu. Hepimizin hayatı gibidir hayatları. Sıradan hikayelerdir, ama

bazen sıradan hikayelerde bile işler değişir... İmkânsız bazen olur.

Almudena Grandes'in 'İnsan Coğrafyası Atlası' kitabı

Almudena Grandes

Yazar: Almudena Grandes

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Muhittin Karkın

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 566

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]


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