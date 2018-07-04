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Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu 'hırslıyım' mesaj verdi

Meclis'e bugün kayıt yaptıran eski milli futbolsu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Milletimiz benim hırslı olduğumu biliyor, Meclis'te de öyle olacağım." diye konuştu.

DHA | 04.07.2018 - 16:43..
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Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu 'hırslıyım' mesaj verdi

Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis’te kayıt yaptırdı.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA MECLİS'E GİTTİ

Milli takımda ve pek çok kulüpte top koşturan, son dönemde ise teknik adamlık yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis'te kayıt yaptırdı. Eşi ve  çocuklarıyla birlikte Meclise gelen Alpay Özalan'ın rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ taktı.

Alpay Özalan'ın İstiklal Marşı performansları VİDEO

Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu 'hırslıyım' mesaj verdi

"ÇOK HIRSLIYIM"

Alpay Özalan, "Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamt olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım. Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım" diye konuştu.

Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu 'hırslıyım' mesaj verdi

İSVİÇRE MAÇINDAKİ İSTİKLAL MARŞI OLAY OLMUŞTU

Birçok maçta hırsıyla öne çıkan Alpay Özalan'ın 16 Kasım 2005'te Türkiye-İsviçre maçı öncesinde okuduğu İstiklal Marşı sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Öyle ki; 24 Haziran gecesi vekil seçilen Özalan, o anların görüntüleriyle bir kez daha gündeme gelmişti.

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