Alpay Özalan: Meclis'te mevkim belli

Eski milli sporcu Alpay Özalan kariyerini sona erdiren birçok sporcudan farklı olarak siyasete atıldı. AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen Alpay Özalan artık milletin temsilcisi olarak ülkesine hizmet edecek.

Geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden karşısında beni bulur" sözleriyle gündeme gelen Özalan'a, Sabah gazetesinden Sonat Bahar yapılan yorumları sordu.





İşte o röportajdan ilgili bölüm:

Meclis'e gelip rozetinizi taktınız ve ilk beyanınızla olay oldunuz. "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden karşısında beni bulur" dediniz. Meclis'e bodyguard olmaya geldiğiniz yönünde eleştirilere maruz kaldınız. O cümleyle ne demek istediniz?

"HERKES BU MAKAMA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA"

"Cumhurbaşkanımız sadece AK Parti'nin değil, tüm milletimizin cumhurbaşkanı. Herkes bu makama saygı göstermek zorunda. Kesinlikle meclise kavga etmeye gelmedim. Milletime alanım dahilinde hizmete geldim buraya. Ama Cumhurbaşkanımıza geçmişte yapılmış bir saygısızlık var.

"BENZER BİR SAYGISIZLIK YAPILIRSA GEREKEN CEVABI VERİRİM"

23 Nisan'da ona yapılan saygısızlığı hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve sindirmeyeceğim de... Benzer bir saygısızlık yapılırsa gereken cevabı veririm."

Futbolculuğunuz döneminde de agresif yapınızla tanındığınız için insan merak etmeden duramıyor. Acaba Alpay Özalan Meclis'te nasıl bir tutum sergileyecek?

"KOLEKTİF BİÇİMDE TAKIM OYUNU SERGİLEYECEĞİZ"

"Sporcuyken agresifliğim başarı getiriyordu. Mevkim onu gerektiriyordu. Mecliste ise görevim hem savunma, hem hücum (gülüyor). Parti olarak kolektif biçimde takım oyunu sergileyeceğiz, benim mevkim de belli, savunma ve hücum..."