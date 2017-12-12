Alper Potuk ile Tuvana Türkay'ı ayıran fotoğraf

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk, sosyal medya hesabından 1 yıldır birlikte olduğu Tuvana Türkay'dan ayrıldığını açıklamıştı.

İHANET ETTİ

Bu açıklamanın altından ihanet çıktı. Alper Potuk'un başka bir güzelle çekilen fotoğrafını gören Türkay, hemen ayrılık kararı aldı.

"İLİŞKİMİZİ SAYGI ÇERÇEVESİNDE NOKTALADIK"

Alper Potuk, ilişkisinin bittiğini şu sözlerle açıklamıştı;

"Bir süredir birlikteliğimizi sürdürdüğümüz Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık. Bu konunun gündemi lüzumsuz şekilde meşgul etme endişesinden dolayı bir açıklama yapma gereği hissettim. Ayrılığımız ortak alınmış bir karardır ve bazı basın organlarında yer alan magazinsel nedenlere dayanmamaktadır. Bundan sonraki süreçte değerli basın mensuplarının bu konuya gösterecekleri hassasiyetten ötürü şimdiden teşekkür ediyorum."