taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.126
USD
3,7699
EURO
4,4557
ALTIN
154,84
PETR
58,3400

Alsancak Stadı'nın yapımına Konak Belediyesi engel oldu

Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve önceki gün çalışmalara başlanan stat için Konak Belediyesi ruhsat krizi çıkardı.

26.10.2017 - 12:25
  1. Haberler
  2. Gündem
Alsancak Stadı'nın yapımına Konak Belediyesi engel oldu

2014 yılında maçlara kapatıldıktan sonra yıkılan ve yeni projesinin temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Alsancak Stadı için ruhsat krizi patlak verdi.

KONAK BELEDİYESİ REDDETTİ

Ruhsata tabi olmayan zemin iyileştirme ve temel çalışmalarına önceki gün başlanan stadın yeni projesi için yapılan başvuru Konak Belediyesi tarafından reddedildi.

GEREKÇE 'OTOPARK YÖNETMELİĞİ'

Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat başvurusunu İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları maddelerini gerekçe göstererek reddetti.

Alsancak Stadı'nın yapımına Konak Belediyesi engel oldu

"SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN BU STADI YAPACAĞIZ"

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan Konak Belediyesi'ne sert tepki geldi.

Dağ, "Siz ne yaparsanız yapın biz bu stadı yapacağız. İzmir'in takımları artık kendi evlerinde kendi statlarında maç yapacaklar." mesajını paylaştı.

Alsancak Stadı'nın yapımına Konak Belediyesi engel oldu

İlginizi Çekebilir
CHP'nin Meclis'te yeni Başkanvekili belli oldu
TBMM'de CHP'nin yeni Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.
Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık'tan aldığı cevaba bozuldu
CHP'nin rezidanslarıyla ünlü milletvekili İlgezdi, terör operasyonlarıyla ilgili aldığı cevabı beğenmedi.
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur
NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" dedi.
CHP Meral Akşener'e açık destek sağladı
Ankara'da yeni partisinin kuruluşunu ilan eden Akşener, CHP'nin desteğiyle etkinliğini organize etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

123
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

117
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

202
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

25
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

152
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

252
Donald Trump yine basını hedef aldı

Donald Trump yine basını hedef aldı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM