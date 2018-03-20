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Alt geçit çalışmasında kemerli taş köprü bulundu

Osmaniye Belediyesi tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda sürdürülen alt geçit çalışmasında 400 yıllık olduğu değerlendirilen kemerli taş köprü gün yüzüne çıkarıldı.

DHA | 20.03.2018 - 13:19..
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Belediye tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda 'Alt Geçit, Devlet Bahçeli Meydanı ve Yayalaştırma Projesi' çalışmalarına başlandı. Bulvarda yapılan kazı sırasında kemerli taş köprüye ulaşıldı.

RAPOR TUTULDU

Tarihi olduğu düşünülen yapıya zarar verilmeden iş makineleri durdurulup, müze müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, titizlikle ortaya çıkarılan kemerli yapı kalıntısının fotoğraflarını çekip rapor tuttu. Polis ise bölgede önlem aldı.

Alt geçit çalışmasında kemerli taş köprü bulundu

KINIK ŞEHRİNE AİT

Kemerli taş köprüde inceleme yapan Adana Müzesi eski Müdürü İsmet İpek, köprünün 400 yıllık olduğunu iddia etti. İpek, "Belediye alt geçit inşaatında çıkan köprünün eni 3 metre, boyu 6 metre, yüksekliği 2 metreye kadar olduğu tespit edilmiştir. Kesme taşlardan örülü kemerli ve tonoz örtülü bu köprüde tonozun iç yüzeyindeki sıvanın çimento olmadığını, çimentoya çok benzeyen Horasan harcı olduğunu düşünüyorum. Belediye alt geçit inşaatında çıkan köprü, 16'ncı yüzyılda Osmaniye'nin yerindeki Kınık şehri devrine ait bir eserdir." dedi.

Alt geçit çalışmasında kemerli taş köprü bulundu

KARAR VERİLECEK

İpek ayrıca, "Köprünün geleceği ile ilgili karar, Kültür Varlıkları Adana Koruma Kurulu'na aittir. Osmaniye kentinin geleceği için önemli olan modern alt geçit inşaatının devam etmesi için muhtemelen köprünün fotoğrafı alındıktan ve rölövesi çıkarıldıktan sonra sökülmesine karar verilecektir" dedi.

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