Bankalar tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında 41 inşaat firması bir araya geldi ve 15 Haziran'a kadar 150 konut projesinde yüzde 20 indirim yapacağını açıkladı.

YÜZDE 20 İNDİRİM

KONUTDER, İNDER ve GYODER üyesi inşaat firmaları dün ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda firmalar peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim yapacaklarını belirtti. Kampanyaya katılan firmaların kampanyadan 3 milyar lira gelir elde etmesi bekleniyor.

Altan Elmas: Kampanyayı sabit fiyatlarla yürüteceğiz

"YÜZDE 20 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, bugün başlayan kampanyanın 1 ay süreceğini belirterek, "Bu kampanyayı tamamen sabit fiyatlarla yürüteceğiz. Peşin ve konut kredili satışlara uygulayacağız. Her 2 uygulamaya da yüzde 20 indirim yapacağız. Kredili alımlarda da peşinatı yüzde 5'e düşürdük. Dolayısıyla temel hedef kitlemiz 25 yaş üstü. Ağırlıklı 30 yaş grubu. Bir konuta ihtiyaç duyan genç kitle, hedef kitlemiz. Birikimleri de olmayanlar için peşinatı da düşürdük. Toplam fiyat üzerinden yüzde 20 indirim olacak. Geri kalan peşinat kısımlarını da biz firmalar kendimiz vadelendireceğiz. Bazı firmalar 6 ay yapabilir, bazıları 1 sene. O anlamda firmalarımız yüzde 20'nin etkisini daha da büyütecek, birbiriyle rekabet eden kampanyalarını ilave olarak içerisine yedirecekler." dedi.

"İNŞAAT MALZEMELERİNDE DE ARTIŞ VAR"

Sektör olarak bir katkıda bulunmak istediklerini de belirten Elmas, "Elimizi taşın altına koyduk. Bu anlamda büyük bir fırsat sunuyoruz. Elbette ki stoklarla sınırlı, elbette ki projelerle sınırlı ve büyük bir fırsat. Gençlerimizin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederiz. Son 1,5 yıldır konut fiyatları çok da artmadı. Özellikle İstanbul'da yüzde 6-7 seviyesinde. Bütün Türkiye'de yüzde 10'lar seviyesinde. Bunun en önemli nedeni konut kredi faizlerinin yükselmiş olmasıdır. Aslında konut kredi faizleri bu kadar yükselmemiş olsaydı konut fiyatları çok daha fazla artardı. Buna mukabil inşaat maliyetleri de ciddi anlamda artmış vaziyette. Yüzde 22 seviyesinde artış var. İnşaat demirini söylemek bile korkunç. İnşaat demirinde 1 yıl içinde yüzde 100 artış oldu. Çimentoya, betona da zam geldi. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bizler de hükümetimizin attığı bu adıma mukabil ve iyi niyetle gençlerimizi de konut sahibi edindirebilmek adına bu kampanyayı düşündük tasarladık." diye konuştu.