Altan Elmas: Kampanyayı uzatma kararı şu an yok

KONUTDER, İNDER ve GYODER'in başlattığı konutta yüzde 20 indirim kampanyası tüm hızıyla ve talep görerek sürüyor.

15 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

15 Mayıs'ta start alan dev kampanya 15 Haziran'da sona erecek. Ancak firmalardan kampanyayı uzatma talebi gelirse kampanya haziran sonuna kadar uzatılabilecek.

KAMPANYADAN 9 MİLYAR LİRALIK GELİR HEDEFİ

Gayrimenkul sektörünün önde gelenleri, henüz kampanya uzatma kararı olmadığını, yatırımcıların 15 Haziran'a kadar ev almaları gerektiğini belirtti.

Konut alıcısına yüzde 20'lik bir indirim sağlayan kampanyada yüzde 5 de peşinat verme imkanı sunuluyor. Adından söz eden ve talep gören kampanyada 9 milyar liralık gelir hedefi bulunuyordu.

"KAMPANYAYI UZATMA KARARI YOK"

Kampanyayla ilgili açıklama yapan Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “41 firmayla başladık. Firma sayısı irili ufaklı olmak üzere 80’e çıktı. Uzattıkça bu yükü taşıyamaz hale gelebiliriz. Tek başımıza alabileceğimiz bir karar değil. Firmaların uzatma beklentisi oluşursa değerlendirilebilir. Ancak şu anda uzatma kararı yok. Bu nedenle vatandaşa, oluşan bu uygun koşullardan yararlanmalarını öneriyoruz. Seçim öncesi olması, döviz kuru, not kuruluşlarının ‘negatif algı yönetimi’, vatandaşı düşündürüyor olabilir. Piyasa koşullarında 0.98 faiz, yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat ve hükümetin destekleri çok kıymetli.” dedi.