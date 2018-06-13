Altan Elmas: Vatandaşlarımıza tarihi bir fırsat sunuyoruz

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarının başlattığı konut kampanyası uzatıldı. Konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) 15 Mayıs’ta tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatmıştı.

"KONUT TALEBİ TABANA YAYILDI"

Vatandaşların yoğun ilgisi üzerine daha önce 15 Haziran’da sona ereceği açıklanan kampanya 30 Haziran’da kadar uzatıldı. Kampanyanın çok iyi gittiğini, ev satışlarından son derece memnun olduklarını söyleyen KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, "Halkımız kampanyaya iyi cevap verdi. Konut talebi tabana yayıldı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV'deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Uzun zamandır faizler yüksek olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak, hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti.” dedi.

"2018'İ REKORLA KAPATACAĞIZ"

Anadolu'daki projelerde satışların daha hızlı olduğunu belirten Elmas, “Kampanyaya katılan firmalardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Biz bu kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, 9 milyar liraya kadar da potansiyelimizin olduğunu söylemiştik. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor. Sadece üç kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamları 6 milyar TL’ye ulaşmış. Bu kampanyanın hem vatandaşa, hem konut sektörüne, hem de ekonomiye katkı sağladığına inanıyoruz. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanı olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli. 2017 yılını 1.410.000 konutluk tarihi rekorla kapatmıştık. Bu güç birliğiyle de yine Türkiye kazanacak ve yeni bir rekorla 2018 yılını tamamlayacağız.” diye konuştu.